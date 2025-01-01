Населению России перечислили законы, которые придётся исполнять с 1 января 2025 года. Наше мнение

Александр

Совсем невменяемая?Зачем тебе земля,которой ты не пользуешься? Не можешь ничего построить,так продай тому,кто может.Хоть деньги получишь.А так собака на сене.На интернет у тебя деньги имеются.Неужто на такое денег нет? https://моябытовка.рф/бытовка-6х3м/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=113276823&utm_content=1849339488749594995&utm_term=---autotargeting&yclid=11369024928516145151