Населению России перечислили законы, которые придётся исполнять с 1 января 2025 года. Наше мнение

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Комментарии
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Александр
Совсем невменяемая?Зачем тебе земля,которой ты не пользуешься? Не можешь ничего построить,так продай тому,кто может.Хоть деньги получишь.А так собака на сене.На интернет у тебя деньги имеются.Неужто на такое денег нет? https://моябытовка.рф/бытовка-6х3м/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=113276823&amp;utm_content=1849339488749594995&amp;utm_term=---autotargeting&amp;yclid=11369024928516145151
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2 час.
Владимир Фердман
извели всех. даже Жереновского
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25 мин.
Владимир Фердман
так земли банки скупают у усманова несколько гектар. Неужели отберут
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24 мин.

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