Сравнительный анализ ВПК и военных бюджетов стран-участниц НАТО и России

Война — это продолжение политики иными средствами. Под "иными средствами" подразумевается продукция военно-промышленного комплекса, который опирается на общую экономическую базу стран — участников конфликта.
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