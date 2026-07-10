«Страшно далеки они от народа». Несколько слов о «выходном пособии» депутатам Госдумы

С некоторых пор ленты новостей российских агентств превратились в хроники военного времени. Именно военного, о чём, после недавнего признания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, снявшего негласный запрет на право россиян называть вещи своими именами, по крайней мере, в части СВО, можно уже говорить совершенно открыто.
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