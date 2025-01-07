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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Хьюз сделал 200 передач в НХЛ быстрее всех в истории «Нью-Джерси» – за 349 матчей. Он превзошел результат Гомеса

Нападающий «Нью-Джерси» набрал 1 (0+1) балл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2).

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