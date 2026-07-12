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Громкий роман с Евгением Кунгуровым, два развода и взрослая дочь: как сложилась судьба звезды шоу «Голос» Елены Максимовой

Громкий роман с Евгением Кунгуровым, два развода и взрослая дочь: как сложилась судьба звезды шоу «Голос» Елены Максимовой

Имя Елены Максимовой у многих ассоциируется с яркими выступлениями на шоу «Голос», однако её путь к признанию сопровождался непростыми личными испытаниями.

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