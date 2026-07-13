Киев на пороге мощной атаки: военкоры предупредили о предстоящем ударе

Киев может оказаться под одним из самых мощных ударов, передает RusVesna.Украинская столица может оказаться под одним из самых масштабных комбинированных ударов за всё время проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии