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Все о футболе

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Третий комплект формы сборной России по футболу будет посвящен Симоняну

Основатель фирмы-экипировщика сборной России по футболу, компании Jogel, Артур Мовсесян заявил, что третий комплект формы национальной команды на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами олимпийского золота.

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