Третий комплект формы сборной России по футболу будет посвящен Симоняну

Основатель фирмы-экипировщика сборной России по футболу, компании Jogel, Артур Мовсесян заявил, что третий комплект формы национальной команды на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами олимпийского золота.