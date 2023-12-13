С российских должников стали чаще требовать вернуть деньги

«Ведомости»: число закрытых исков о взыскании мелких долгов выросло в 1,5 раза По итогам первой половины 2023 года суммарное число закрытых судебных исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей выросло почти в полтора раза и достигло уровня в 4,7 миллиона.