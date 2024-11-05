Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны

Новый глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в качестве главных целей войны обозначил возвращение всех заложников в секторе Газа, а также разгром палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».
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