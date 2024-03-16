Русская весна
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Русская весна

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10 лет «Русской Весне» — спасибо, что вы с нами!

10 лет «Русской Весне» — спасибо, что вы с нами!

Сегодня, 16 марта — годовщина выхода первой новости на сайте «Русская Весна». Каждый из нас хранит свои воспоминания о весне 2014 года, а нашему коллективу те времена подарили дело, которому с тех пор посвящено всё наше время и усилия.

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