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Карен Шахназаров об участи Зеленского: Цензура такого не пропустит

Карен Шахназаров об участи Зеленского: Цензура такого не пропустит

Карен Шахназаров об участи Зеленского: цензура такого не пропустит. Режиссёр считает, что финал истории о бывшем комике, который стал президентом Украины и втянул свой народ в настоящую войну, может оказаться очень трагическим.

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