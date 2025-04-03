Глава «Химграда»: «ЭНЕРГОПРОМ» дает возможность расширить рынки сбыта

Автор: Динара ПрокопьеваПленарное заседание форума «ЭНЕРГОПРОМ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Форум «ЭНЕРГОПРОМ», которому присвоен статус международного, дает татарстанским компаниям возможности расширить рынки сбыта.
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