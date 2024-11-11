В России 10 ноября истек 180-дневный срок, установленный федеральным законом от 15 мая о запрете иностранным агентам занимать выборные должности.
Исход депутатов-иноагентов
Комментарии
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Вячеслав Денисов
С иноагентами, обозначенными по суду, ясно. А что с реальными иноагентами - гражданами России, имеющими иностранный паспорт или вид на жительство? Пока что эти люди сидят в думских креслах и издают законы, как жить нам, простым гражданам!
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