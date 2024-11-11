Исход депутатов-иноагентов

Вячеслав Денисов

С иноагентами, обозначенными по суду, ясно. А что с реальными иноагентами - гражданами России, имеющими иностранный паспорт или вид на жительство? Пока что эти люди сидят в думских креслах и издают законы, как жить нам, простым гражданам!