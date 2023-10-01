Медведев посетовал, что «руководящие идиоты» в странах НАТО толкают Россию к Третьей мировой войне

Политик раскритиковал последние заявления представителей Минобороны Германии и БританииЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «количество руководящих идиотов в натовских странах растет».
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