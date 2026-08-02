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Царьград

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Агрессивный челябинец разбил стекло автобуса и преследовал женщину с ребёнком

Агрессивный челябинец разбил стекло автобуса и преследовал женщину с ребёнком

Криминальное ЧП случилось на улице Бейвеля. В Челябинске произошёл инцидент с участием мужчины, который разбил стекло в общественном транспорте и, по словам очевидцев, преследовал женщину с маленьким ребёнком.

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