Telegram без лишнего шума позволяет пользователям сообщать модераторам о личных чатах после ареста основателя

После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции в прошлом месяце за «преступления, совершенные третьими лицами» на платформе, Telegram без лишнего шума обновил свои правила, позволяющие пользователям сообщать модераторам о приватных чатах.
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