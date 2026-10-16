Сенатор Айрат Гибатдинов объяснил процедуру перерасчета за жилищно-коммунальные услуги. Гражданам рекомендуется сравнить квитанции, запросить расчеты от ТСЖ или ресурсоснабжающей организации и обратиться в контролирующие органы или суд при необходимости.
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