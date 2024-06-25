"Напрасные отчаянные меры". Союзник России рассказал, к чему приведет поступок Вашингтона

Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный© РИА Новости / POOL Решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне, считает заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.
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