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"Напрасные отчаянные меры". Союзник России рассказал, к чему приведет поступок Вашингтона

"Напрасные отчаянные меры". Союзник России рассказал, к чему приведет поступок Вашингтона

Маршал сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхон КНДР и министр обороны КНДР Кан Сун Нам на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный© РИА Новости / POOL Решение США разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине российской территории приведет к более мощному ответу со стороны России и может в итоге привести к новой мировой войне, считает заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

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