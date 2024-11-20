Сигнал судна КНР исчез вблизи обрыва кабеля между Финляндией и Европой

Eduard В мире 150 стран,но всегда россияне и китайцы типа виноваты,хотя именно"культурные европейцы" и мигранты СЩА именно замешаны в преступлениях.Я не знаю почему люди преступников не сажают,а этоюпорождает наглостьюи новые преступления,

Eduard Кончайте на всех врать !Вы сами провокации устраиваете,не надо быть Щерлоком Холмсом,всё повторяется!