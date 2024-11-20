В районе повреждения подводного кабеля между Финляндией и Центральной Европой было замечено необычное поведение нескольких судов, включая китайское Yi Peng 3.
Сигнал судна КНР исчез вблизи обрыва кабеля между Финляндией и Европой
Комментарии
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Eduard
В мире 150 стран,но всегда россияне и китайцы типа виноваты,хотя именно"культурные европейцы" и мигранты СЩА именно замешаны в преступлениях.Я не знаю почему люди преступников не сажают,а этоюпорождает наглостьюи новые преступления,
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16 час.
Eduard
Кончайте на всех врать !Вы сами провокации устраиваете,не надо быть Щерлоком Холмсом,всё повторяется!
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16 час.
Eduard
И в 11 сентября не верю,тоже сами провокации устроили,а арабов в любом самолете у них полно!
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16 час.
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