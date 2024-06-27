Минфин: замороженные на Западе активы могут быть навсегда потеряны для РФ

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Замороженные западными странами активы РФ могут никогда не вернуться в Россию, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев на площадке дискуссионного клуба "Валдай".