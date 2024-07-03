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Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с посылками из-за рубежа

Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества с посылками из-за рубежа

Новую схему телефонного мошенничества изобрели на Кубани. Аферисты, выдавая себя за сотрудников "Почты России", пытаются обмануть граждан, требуя оплату за несуществующие посылки и запрашивая СМС-коды, якобы для отказа от доставки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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