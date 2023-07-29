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На юге России вновь непогода

Несколько смерчей этим утром вновь заметили жители Туапсе. Кадрами они поделились в соцсетях. На юге России вновь непогода – в Краснодарском крае объявили несколько штормовых предупреждений и запретили купаться на пляжах популярнейших курортов.

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