Несколько смерчей этим утром вновь заметили жители Туапсе. Кадрами они поделились в соцсетях. На юге России вновь непогода – в Краснодарском крае объявили несколько штормовых предупреждений и запретили купаться на пляжах популярнейших курортов.
Несколько смерчей этим утром вновь заметили жители Туапсе. Кадрами они поделились в соцсетях. На юге России вновь непогода – в Краснодарском крае объявили несколько штормовых предупреждений и запретили купаться на пляжах популярнейших курортов.
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