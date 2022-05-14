Вайсфельд об обиде ЦСКА на Радулова: «Мы не знаем, насколько слова Есмантовича соответствуют действительности. Александр пока ничего не говорил»

Леонид Вайсфельд считает, что в ситуации с обидой ЦСКА на Радулова нужно выслушать игрока. Ранее президент армейцев Игорь Есмантович обвинил форварда в предательстве из-за его ухода из команды в 2016 году.

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