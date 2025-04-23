Запад и Украина обсудят в Лондоне условия перемирия и гарантии безопасности: главные новости СВО за сутки

В Лондоне обсудят план урегулирования конфликта на Украине с участием США, Британии и ЕС В Лондоне 23 апреля состоится встреча представителей США, Великобритании, ЕС и Украины для поиска путей прекращения огня и установления мира в регионе.
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