Reuters: в Мюнхене не восприняли всерьез предложение Зеленского – единой европейской армии не будет

Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет, что европейские страны не создадут единую армию и «альтернативное НАТО», следуя призыву Украины.
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