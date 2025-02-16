Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Reuters: в Мюнхене не восприняли всерьез предложение Зеленского – единой европейской армии не будет

Reuters: в Мюнхене не восприняли всерьез предложение Зеленского – единой европейской армии не будет

Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет, что  европейские страны не создадут единую армию и «альтернативное НАТО», следуя призыву Украины.

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Комментарии
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аг
александр град
Наивные - а вы как не садитесь, а в музыканты не годитесь! КакаЯ тут Единая Армия может быть когда КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ как лебедь, рак и щука и поделом вам
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