Герасимов доложил о полном освобождении Курщины. Военкоры пишут, что бои продолжаются

Российское командование заявило о полном освобождении от украинских оккупантов Курской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии