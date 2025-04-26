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Герасимов доложил о полном освобождении Курщины. Военкоры пишут, что бои продолжаются

Российское командование заявило о полном освобождении от украинских оккупантов Курской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину.

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Комментарии
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Константин Самарин
Оставшихся по кустам боевиков надо не выковыривать, а выжигать сплошным бомбометанием, чтобы не подвергать опасности жизни российских ребят.
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