В преддверии весенних каникул полицейские Тюменской области проводят уроки безопасности для школьников

В Тюменской области в преддверии весенних школьных каникул в рамках профилактической акции «Безопасные каникулы» на базе средних общеобразовательных учреждений состоялись встречи полицейских с учащимися школ.
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