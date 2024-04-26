TSMC не потребуется оборудование High-NA EUV для выпуска чипов по технологии A16 Пре...

TSMC не потребуется оборудование High-NA EUV для выпуска чипов по технологии A16Представители TSMC вчера сделали ряд заявлений, не только подтвердив намерения начать выпуск 2-нм продукции до конца следующего года, но и пообещав внедрить технологию A16 с опережением первоначального графика уже во второй половине 2026 года.