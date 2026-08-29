В Петербурге появятся новые лимитированные "Подорожники"

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга анонсировал пополнение коллекции "Подорожников". 30 августа, в день рождения Александринского театра, стартуют продажи лимитированной серии, приуроченной к 270-летию Национального драматического театра России.
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