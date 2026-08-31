ВИР: два сорта картофеля в России обладают уникальной защитой от вируса Y

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) обнаружили, что лишь два российских сорта картофеля — «Башкирский» и «Белоснежка» — несут редкий вариант гена устойчивости к вирусу Y.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Депутат Госдумы Ш...
- С В Киеве приостано...
- 78.ru: студент из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым