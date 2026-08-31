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Газета.ру

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ВИР: два сорта картофеля в России обладают уникальной защитой от вируса Y

ВИР: два сорта картофеля в России обладают уникальной защитой от вируса Y

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) обнаружили, что лишь два российских сорта картофеля — «Башкирский» и «Белоснежка» — несут редкий вариант гена устойчивости к вирусу Y.

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