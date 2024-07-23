Политолог Можегов: Трамп может нанести решающий удар по демпартии США

Ситуация перед президентскими выборами в США близка к хаосу, а демократическая партия находится на грани развала, что усугубится в случае победы республиканца Дональда Трампа, заявил американист Владимир Можегов.
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