Как аграрии справились с отключением от импортных информационных технологий

В современных условиях успешный агробизнес уже не может обойтись без информационных технологий. Но санкции стран Запада, остановка международного сотрудничества в сфере ИТ значительно осложнили процесс внедрения «цифры» в работу предприятий АПК.
В современных условиях успешный агробизнес уже не может обойтись без информационных технологий. Но санкции стран Запада, остановка международного сотрудничества в сфере ИТ значительно осложнили процесс внедрения «цифры» в работу предприятий АПК.
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