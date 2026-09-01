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Царьград

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Какие нововведения ждут сферу ЖКХ Подмосковья с 1 сентября

Какие нововведения ждут сферу ЖКХ Подмосковья с 1 сентября

С 1 сентября в Подмосковье заработают новые правила управления домами и начисления тарифов за мусор.С 1 сентября в Московской области и по всей стране вступили в силу масштабные изменения в жилищно-коммунальной сфере.

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