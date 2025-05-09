ну и чьи уши торчат у этого конфликта...премьер Пакистана сам признался что много лет ими руководит залужье бритое и американское

Ольга Кожемякина

Почему опять? Она и не прекращала! Вся политика этой гадкой страны с древних времен заключается в том, чтобы гадить и как можно больше и чаще. Смердящие телодвижения - это их основной метод самоутверждения и самовозвеличивания.