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"Никто не выживет": министр обороны Пакистана сделал шокирующее заявление

"Никто не выживет": министр обороны Пакистана сделал шокирующее заявление

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что на планете никто не выживет, если победит Индия.

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Комментарии
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ОА
Ос А
ну и чьи уши торчат у этого конфликта...премьер Пакистана сам признался что много лет ими руководит залужье бритое и американское
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11 час.
Владимир Соловьев
Там где образуется международная заварушка - ищите след Ми-6 наглии. Запад проседает и деградирует, сионизм паникует!
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3 час.
Ольга Кожемякина
Почему опять?  Она и не прекращала! Вся политика этой гадкой страны с древних времен заключается в том, чтобы гадить и как можно больше и чаще. Смердящие телодвижения - это их основной метод самоутверждения и самовозвеличивания.
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1 час.
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