10 технологий, которые помогают машинам работать в самых жарких условиях на Земле и за ее пределами

Тепловые трубки / © Wikimedia Commons Проблема становится все актуальнее: центры обработки данных работают с растущими вычислительными нагрузками, а авиационные двигатели функционируют при все более высоких температурах.
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