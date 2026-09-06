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10 технологий, которые помогают машинам работать в самых жарких условиях на Земле и за ее пределами

10 технологий, которые помогают машинам работать в самых жарких условиях на Земле и за ее пределами

Тепловые трубки / © Wikimedia Commons Проблема становится все актуальнее: центры обработки данных работают с растущими вычислительными нагрузками, а авиационные двигатели функционируют при все более высоких температурах.

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