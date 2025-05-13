В Эстонии взвоют сирены: будет запущена единая система оповещения

Единая система оповещения об опасности будет впервые запущена в Эстонии в рамках учений «Еж» 14 мая, заявила эксперт по кризисной коммуникации спасательного департамента республики Катерина Мударисова, 13 мая сообщает ERR.
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