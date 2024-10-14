Путин предложил ратифицировать договор с КНДР о взаимопомощи. Что входит в соглашение?

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, предполагающий ратификацию подписанного Москвой и Пхеньяном в июне 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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