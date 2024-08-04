В Нижнем Тагиле водитель иномарки протаранил дерево и погиб

Hyundai Accent, которым управлял молодой мужчина, вылетел с дороги из-за превышения скорости.В Нижнем Тагиле 26-летний водитель, управляя Hyundai Accent, вылетел с Луганского проспекта и врезался в дерево.
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