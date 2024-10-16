Солянку, грибной и гороховый супы назвали вредными

Вредными супами можно назвать такие блюда, как солянка, наваристые мясные супы с добавлением масла, грибной и гороховый супы, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в интервью РИА Новости.