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Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Тренто», «Трапани Шарк» примет «Реджо-Эмилию» и другие стартовые матчи четвертьфиналов

«Тренто» (4) примет «Милан» (5), «Трапани Шарк» (2) встретится с «Реджо-Эмилией» (7), а «Триест» (6) приедет в гости к «Брешии» (3) в первых матчах четвертьфиналов.

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