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Неизвестные штурмовики в балаклавах напали на прихожан храма в Черкассах

Неизвестные штурмовики в балаклавах напали на прихожан храма в Черкассах

Организованные молодчики с желтыми опознавательными повязками на рукавах устроили погром в храме УПЦ, открыв стрельбу и применив перцовые баллончики в отношении прихожан.

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