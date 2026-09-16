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Регион 29

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В Вилегодском округе у водителя УАЗа изъяли два незарегистрированных ружья

В Вилегодском округе у водителя УАЗа изъяли два незарегистрированных ружья

В Вилегодском округе полицейские во время рейда «Арсенал» обнаружили у водителя УАЗа два незарегистрированных ружья и патроны.

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