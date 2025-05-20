Почеловеки как видСегодня мы снова поговорим о фашизме. Точнее говоря, о том, как человек делается фашистом.

Этот процесс почему-то принято считать страшным и в каком-то смысле величественным. Его представляют как некий аналог оборотничества: вот был обычный человек, но вот у него полезли клыки, когти, шерсть, и вот уже перед нами лютый зверь — хищный, беспощадный и сильный.