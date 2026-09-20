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Сход ледника Колка в 2002 году унес 125 жизней

20 сентября 2002 года – один из трагических дней новейшей истории России: в Кармадонском ущелье Северной Осетии произошла природная катастрофа, унесшая жизни 125 человек.

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