Сход ледника Колка в 2002 году унес 125 жизней

20 сентября 2002 года – один из трагических дней новейшей истории России: в Кармадонском ущелье Северной Осетии произошла природная катастрофа, унесшая жизни 125 человек.
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