В Альметьевске наградили семьи участников СВО и юбиляров семейной жизни

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ В Альметьевске в День семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали «золотых» и «серебряных» юбиляров супружеской жизни, а также семьи участников специальной военной операции.
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