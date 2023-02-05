Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Леусов
    1). Журову ВОН !!! из Думы. 2). Спортсменам, желающим выступать лично от себя - оплачивать свои тренировки и аренду с...Депутат Госдумы Ж...
  • Валерий Константинов
    Страшно одно, что таких "депутатов" у нас в правительстве много. И это страшно. Вот это и есть "Пятая колонна", котор...Депутат Госдумы Ж...
  • prombizness
    Странный у нее подход, еще депутат, с такими патриотами мы далеко пойдем...Депутат Госдумы Ж...

В Челябинске выросла потребность в учителях и воспитателях

В Челябинске выросла потребность в учителях и воспитателях

За год число вакансий для педагогических работников увеличилось на 20%. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на аналитику «Авито.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх