Собянин: В Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Развитие сети маршрутов продолжается постоянно В своём телеграм-канале столичный глава Сергей Собянин рассказал о том, что осенью 2023 года в городе было запущено 10 новых маршрутов городского транспорта, охвативших порядка тридцати районов Москвы.