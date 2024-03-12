Программу по борьбе с картелями продлили до 2028 года в России

Кабинет министров России принял решение продлить до 2028 года межведомственную программу по выявлению и пресечению картельных соглашений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, пишет “Российская газета”.
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