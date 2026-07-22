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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руис о «Золотом мяче»: «Кто бы не хотел его выиграть? Я доволен сезоном: выиграл ЛЧ и ЧМ. Если окажусь среди претендентов, это будет честью»

Полузащитник « ПСЖ » и сборной Испании Фабиан Руис заявил, что хотел бы выиграть «Золотой мяч».  «Кто бы не хотел выиграть « Золотой мяч »? Я доволен сезоном: выиграл Лигу чемпионов  и чемпионат мира.

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