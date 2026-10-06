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Царьград

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Татьяна Сорина родила третьего ребёнка в 32 года

Татьяна Сорина родила третьего ребёнка в 32 года

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина и тренер сборной России Егор Сорин снова стали родителями. Их третий ребёнок, сын, появился в семье после дочери, рождённой в 2020 году, и сына в 2023-м.

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